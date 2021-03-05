В Харькове могут построить еще один Дворец спорта

На месте разваленного тира на территории спорткомплекса "Динамо" могут построить многофункциональный Дворец спорта. Об этом "Стройобзору" сообщил первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Виктор Корж, отвечая на вопросы о возможной застройке территории спорткомплекса.

Дело в том, что активисты обеспокоены возможной застройкой территории спорткомплекса. Предпосылками к опасениям активистов стал тот факт, что последние несколько лет территория вокруг стадиона плотно застраивается. В первую очередь людей интересует судьба теннисных кортов и волейбольной площадки.

"Ни одно спортивное сооружение, которое находится на территории спорткомплекса, не будет уничтожено. Они будут работать, и мы будем строить новые. То, что вокруг стадиона ведется стройка, общество "Динамо" не имеет к этому никакого отношения. Это земля города", - рассказал Виктор Корж.

Что касается отдельных участков, зампред ФСО "Динамо" отметил, что плавательный бассейн прекратил свою работу еще в начале 90-х.

"Когда стало понятно, что мы не сможем его эксплуатировать, тогдашний мэр Евгений Кушнарев предложил взять его на баланс города и благоустроить. Тот проект не состоялся. Так, эта территория передавалась частным собственникам, и идея обустройства бассейна прекратила свое существование. Нынешний собственник может распоряжаться ею как хочет. То же самое и с землей, где строится ЖК "Люксембург", - сказал Корж.

Что касается теннисных кортов и волейбольной площадки, то зампредседателя ФСО пообещал, что сносить их не будут. Тем не менее, не факт, что из семи функционирующих сейчас кортов останутся все.

"У нас есть приоритетные виды спорта, которые определило Министерство молодежи и спорта. Это велоспорт, легкая атлетика, дзюдо, гимнастика и бокс. Мы же, в свою очередь, решаем задачи подготовки олимпийского резерва. Постановлением Кабмина "Динамо" включили в перечень баз олимпийской подготовки. И эта земля нам выделена для эксплуатации спортивных сооружений. При этом город постоянно обращается с просьбами – то, что вы не используете, отдайте. Они имеют право это требовать. Мы не можем держать землю, если она не используется по назначению", - сказал Виктор Корж.

При этом в планах ФСО – на месте разваленного тира построить многофункциональный Дворец спорта. Подробности этого строительства пока не говорят, но известно: если Дворец построят, он будет выходить фасадом на Новгородскую. Его приблизительная площадь – 2724,34 кв. м.

"Раньше у нас в планах было строительство двух комплексов, но второй пока "буксует", не сходятся финансовые интересы. И я не исключаю, что клочок земли, может быть, придется передать городу", - добавил Виктор Корж.

Источник: sq.com.ua

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