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В Харькове может пройти финал Кубка по футболу

В Харькове может пройти финал Кубка по футболу

Финал Кубка Украины по футболу могут перенести из Львова в Харьков.

Об этом сообщило издание "Спортарена".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов направил письмо в Украинскую ассоциацию футбола. Он сообщил, что во Львове неблагоприятная эпидемическая ситуация и 574 подтвержденных случая коронавируса за неделю. Поэтому Степанов предложил перенести финальный поединок Кубка Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо" в другой город.

Сегодня должно состояться заседание исполкома УАФ, на котором и будет принято решение. По данным "Спортарены", фаворитом является харьковский стадион "Металлист".

Источник: sq.com.ua

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