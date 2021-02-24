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В Харькове объявили о возрождении "Металлиста"

В Харькове объявили о возрождении Металлиста

Исполняющий обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса Игорь Терехов объявил о том, что в городе вскоре будет возрожден легендарный ФК "Металлист".

В Telegram-канале чиновника появилось подтверждение этой информации. Помогать Терехову в строительстве новой команды будет бывший президент клуба Александр Ярославский.

"Харьков возвращает себе "Металлист"! Принимать ЕВРО-2012 и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков! Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины! Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу". Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металл" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста", – написал Терехов.

Игорь Терехов пообещал возродить "Металлист"

Также с заявлением выступил и сам Александр Ярославский, который призвал харьковчан вместе сделать все для того, чтобы вернуть команду в элиту украинского футбола.

Напомним, что легендарный клуб был расформирован в 2016 году, после чего на его базе была основана команда "Металлист-1925".

Источник: OBOZREVATEL

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