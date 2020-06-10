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В Харькове отметили 100-летие Ивана Кожедуба спортивным турниром

В Харькове отметили 100-летие Ивана Кожедуба спортивным турниром

оревнования по гиревому спорту в память о легендарном маршале авиации прошли в университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Из-за карантинных ограничений в турнире приняли участие 48 человек, которые состязались в трех женских и шести мужских весовых категориях. Выполняли упражнение «гвардейский рывок» — поднятие гири с произвольной сменой рук. Женщины поднимали пудовую гирю, мужчины — 24 кг. Регламент времени на выполнение — 12 минут.

В женском зачете первенствовали представительницы Балаклеи: Владислава Горлач (63 кг, 235 подъемов), ее мама Анжелика Горлач (68, 237) и Мария Жигалова (+68, 289).

В Харькове отметили 100-летие Ивана Кожедуба спортивным турниром

В мужском протоколе категорию до 85 кг выиграл шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, преподаватель ХНУПС Юрий Орлов — 320 подъемов. Столько же сделал победитель категории +85 Артем Гнатусин. Лучшими в других весах стали Олег Гриценко, Тарас Хлиманцов, Виталий Отисько и Константин Тимченко.

В Харькове отметили 100-летие Ивана Кожедуба спортивным турниром

Харьковские гиревики начали подготовку к чемпионату Украины, который состоится в конце сентября. Место проведения уточняется — Киев или Харьков.

В Харькове отметили 100-летие Ивана Кожедуба спортивным турниром

Источник: objectiv.tv

Автор: Александр Григоров

Новости портала «Весь Харьков»

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