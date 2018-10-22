В Харькове «Шахтёр» сыграет с «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

Матч третьего тура Лиги чемпионов пройдёт 23 октября, сообщают в пресс-службе ФК «Шахтёр». Начало — в 22.00.

«Шахтёр» и «Манчестер Сити» встречаются не впервые. В прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов в Харькове донецкая команда обыграла английскую со счётом 2:1.

Трансляцию будет вести телеканал «Футбол 1». А на стадион, по подсчётам полиции, придёт до 35 тысяч болельщиков.

За порядком проследят 1350 полицейских и 200 нацгвардейцев. Им также помогут патрульные из других регионов и курсанты — ещё около 600 человек, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители просят болельщиков не нарушать порядок и соблюдать закон.

Движение вокруг стадиона «Металлист» на время матча ограничат, предупреждают в Харьковской городской диспетчерской службе.

С 19.00 до 00.30 запрещается проезд по ул. Власовской, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 19.00 до 21.15 и с 22.00 до 23.45).

Также изменятся маршруты автобусов.

№68 и №232 изменят конечную остановку: высадка и посадка пассажиров — на остановке «Станция метро «Проспект Гагарина».

№260 сократит маршрут и изменит конечную остановку: ул. Плехановская — станция метро «Завод им. Малышева».

№244 будет объезжать стадион так: пр. Московский — ул. Полевая и дальше по маршруту;

№251: пр. Московский — ул. Богдана Хмельницкого — площадь Защитников Украины — пр. Московский — ул. Полевая — ул. Плехановская и дальше по маршруту.

С 19.00 трамваи будут медленнее ходить по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной. Скорость ограничивается 5 км/ч.

С 21.15 до 22.00 и с 23.45 до 00.30 трамваи не будут ходить по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Маршруты организуют так:

№5: ул. Одесская — ул. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Полевая — ул. Молодой Гвардии — ул. Плехановская — ул. Морозова — ул. Героев Сталинграда — ул. Одесская;

№6: 602 м/р — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк «Машиностроителей» — пр. Московский — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский шлях — ул. Евгения Котляра — Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский шлях — площадь Сергиевская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — ул. Московский — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — 602 м/р;

№27: Новожаново — ул. Москалёвская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины (Конный рынок) — пр. Московский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Веринская — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалёвская — Новожаново;

№28: Новожаново — ул. Москалёвская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины (Конный рынок) — ул. Московский — ул. Академика Павлова — ул. Веринская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Московский — ул. Кошкина — парк Машиностроителей — пр. Московский — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалёвская — Новожаново.

Метро будет работать до 1.00 24 октября.

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