В Японии объявили имена талисманов Олимпиады-2020

Названия выбрали ученики младших классов с помощью голосования

Оргкомитет летней Олимпиады-2020 в Токио назвал имена официальных талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр. Как отмечается на официальном сайте оргкомитета, имена были выбраны в соответствии с голосованием, которое проходило с декабря 2017 года по февраль 2018-го. В нем приняли участие ученики младших классов японских школ, находящихся как на территории страны, так и за ее пределами.

Так, персонажей, которые будут служить амбассадорами предстоящих Олимпиады и Паралимпиады, назвали Мирайтова и Сомэйти.

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – «мирай» (что означает «будущее») и «това» (переводится как «вечность»). Как отметили организаторы, в этом имени заключено желание вечного прекрасного будущего.

«За счет Игр-2020 мы надеемся, что в сердцах всех людей в мире навсегда останется чувство предстоящего будущего, полного надежд», – говорится в сообщении.

Имя Сомэйти – производное от сорта сакуры сомэйесино, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty, что значит «такой могущественный». Сомэйти окрашен в цвета сакуры и олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийцев.

Игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада состоится с 25 августа по 6 сентября.

Как ранее сообщали «Комментарии», в феврале официальными талисманами летней токийской Олимпиады и Паралимпиады 2020 года выбрали стилизованные фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором.

Источник: comments.ua

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