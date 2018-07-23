Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 117

В Японии объявили имена талисманов Олимпиады-2020

В Японии объявили имена талисманов Олимпиады-2020

Названия выбрали ученики младших классов с помощью голосования

Оргкомитет летней Олимпиады-2020 в Токио назвал имена официальных талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр. Как отмечается на официальном сайте оргкомитета, имена были выбраны в соответствии с голосованием, которое проходило с декабря 2017 года по февраль 2018-го. В нем приняли участие ученики младших классов японских школ, находящихся как на территории страны, так и за ее пределами.

Так, персонажей, которые будут служить амбассадорами предстоящих Олимпиады и Паралимпиады, назвали Мирайтова и Сомэйти.

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – «мирай» (что означает «будущее») и «това» (переводится как «вечность»). Как отметили организаторы, в этом имени заключено желание вечного прекрасного будущего.

«За счет Игр-2020 мы надеемся, что в сердцах всех людей в мире навсегда останется чувство предстоящего будущего, полного надежд», – говорится в сообщении.

Имя Сомэйти – производное от сорта сакуры сомэйесино, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty, что значит «такой могущественный». Сомэйти окрашен в цвета сакуры и олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийцев.

Посмотреть изображение в Твиттере

 

 

Игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада состоится с 25 августа по 6 сентября.

Как ранее сообщали «Комментарии», в феврале официальными талисманами летней токийской Олимпиады и Паралимпиады 2020 года выбрали стилизованные фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором.

Источник: comments.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: олимпиада

Читайте ещё:

Харьковчане победили на Международной математической олимпиаде в Румынии
13.07.2018 10:29    162
Украинский школьник получил золото на Олимпиаде гениев в США
17.06.2018 17:15    522
Харьковские школьники победили в международной олимпиаде по химии
30.04.2018 14:08    460
"Любите ли вы математику так, как ее люблю я?» Юная призер олимпиады по математике для девушек раскрывает секреты
20.04.2018 17:22    431
Заявки на проведение 25-х зимних Олимпийских игр подали семь стран
04.04.2018 19:07    311
Порошенко подписал указ о развитии паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине
01.04.2018 08:55    210
Харків’яни поставили «золоту» крапку на Паралімпіаді-2018. Відео
19.03.2018 09:14    289
Харьковчанка стала обладательницей "золота" на Паралимпиаде
14.03.2018 07:06    303
Болеть за «своих» — это тоже работа. И хорошо оплачиваемая
01.03.2018 12:31    425
МОК: Россия не получит завоеванные медали Олимпиады-2018
01.03.2018 06:56    1202
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 