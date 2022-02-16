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В женской эстафете биатлонисток на зимней Олимпиаде-2022 у сборной Украины оказалось слабое звено

В женской эстафете биатлонисток на зимней Олимпиаде-2022 у сборной Украины оказалось слабое звено

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима подвела сегодня национальную сборную во время эстафеты 4×6 км на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная Украины допустила за гонку 6 промахов и пробежала один штрафной круг. Все промахи допустила именно Джима и, соответственно, она же вынуждена была отправиться на штрафной круг. В то время, как все остальные украинские биатлонистки Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк отстреляли на ноль.

В итоге сборная Украины оказалась 7-й, отстав на три минуты от сборной Швеции, завоевавшей олимпийское «золото».

Агентство Телевидения Новости

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