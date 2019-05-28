В Люботине на ринге сразились 80 любителей кожаных перчаток

В выходные, 25 и 26 мая, в Люботине в тринадцатый раз состоялся ежегодный турнир аматорского бокса. В этом году участие в соревнованиях приняли 24 спортивных клуба – всего около 80 спортсменов от 8 до 35 лет из Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Оценивали мастерство боксеров судьи международной категории.

По результатам турнира победителем в весовой категории до 75 килограмм стал Александр Альбовский, а в супертяжелом весе – Владимир Малышев (оба – клуб “Лазуриц”, Люботин).

"Участие в соревнованиях принимают боксеры разного возраста и спортивной квалификации – от юных новичков до кандидатов в мастера спорта. – рассказал основатель турнира, тренер высшей категории Владимир Ткаченко. – Взрослые являются примером для молодых и юных спортсменов. Цель турнира – популяризация бокса. В Люботине бокс с 1966 года непрерывно развивается, здесь выросло много известных боксеров. В этом году мы приобрели свой ринг, начали работать более солидно".

Согласно регламенту турнира, поединки у самых юных спортсменов включали в себя три раунда по минуте; у ребят постарше – три раунда по три минуты. Несмотря на то, что на ринге соревновались боксеры-любители, участники сражались до последней секунды, а проигравшие порой не могли сдержать слез.

"Город Люботин является славной вехой в истории развития любительского бокса в Харьковской области, – заверил судья международной категории AIBA, главный секретарь турнира Семен Свистунов. – Боксеры-любители соревнуются в соответствии с правилами Международной ассоциации аматорского бокса AIBA. Соревнования всегда проходят насыщенно и бескомпромиссно, собирают большое количество зрителей".

Для юных боксеров любительские турниры могут стать путевкой в большой спорт. Андрей Калмыков из Чугуева, победивший в категории до 44 килограмм, в будущем мечтает построить профессиональную карьеру.

"Я занимаюсь боксом 2,5 года, турнир мне нравится, я здесь уже второй раз – рассказал Андрей. – В прошлом году соревнования проходили один день, в этом году – два. В будущем хотелось бы стать хотя бы мастером спорта Украины, а мечта – мастером спорта международного класса".

Болельщики отмечают хорошую организацию турнира. Андрей Андреев, отец юного боксера – тоже Андрея Андреева (КСДЮШОР "Динамо" Харьков), считает, что бокс – хороший способ снять стресс и избавиться от негативной энергии.

"Когда есть такие соревнования, рвение у ребенка заниматься боксом становится еще больше, ребенок интенсивно тренируется, выкладывается, чтобы стать лучше, – отметил Андрей Андреев. – Мой сын сам выбрал этот вид спорта. Когда ты занимаешься боксом, никогда не проявляешь агрессию в обычной жизни. Для людей холерического типа темперамента, бокс – отличный способ высвободить энергию".

Турнир заинтересовал многих люботинцев, неравнодушных к боксу. Соревнования посетил и Евгений Оберемок, который в прошлом занимался этим видом спорта в родном городе, а сегодня поддерживает желание своих земляков вести активный образ жизни.

"Я давно повесил перчатки на гвоздь, но и в повседневной жизни бокс помогает мне держать удар, – заверил Евгений Оберемок. – Молодежь сейчас, к сожалению, малоактивна – интернет и современные технологии занимают большую часть времени нового поколения. Спорт часто отходит на второй план. Нужно проводить подобные соревнования – в маленьких населенных пунктах в том числе – и прививать любовь молодежи к спорту. Когда ты в хорошей физической форме, тебе по силам преодолеть любые трудности и стать чемпионом своего дела".

В этом году турнир посвятили памяти чемпиона Украины по боксу, серебряного призера спартакиады школьников СССР, почетного гражданина Люботина Владимира Горбенко, а также Дню победы над нацизмом и ветеранам. Участникам боевых действий вручили памятные награды.

"Я подполковник, воевал во Второй мировой войне, был летчиком, мне повезло – остался жив, – рассказывает 93-летний ветеран Анатолий Шевандин – После войны меня из авиации перевели в ракетные войска, я стал разработчиком ракет. На этом турнире я уже пятый раз. Спортом занимался всю жизнь. Такие соревнования помогают маленьким ребятам, воспитывают их, чтобы они везде были впереди и всегда готовы были прийти на помощь. Я очень рад, что молодежь сейчас идет к тому, чтобы стать мастерами кожаных перчаток!"

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