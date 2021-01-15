В "Металлисте 1925" опытный новичок. Харьков - транспортный хаб для футбольных команд

В футболе в зимнее межсезонье наиболее резонансные информационные поводы - это трансферные новости

Именно такой новостью стало подписання контракта харьковским "Металлистом 1925" с Олегом Голодюком. 33-летний Голодюк - это опытный полузащитник который провел более 200 матчей за львовские "Карпаты", играл с этой командой в Лиге Европы. Также Голодюк выступал в Украине за полтавскую "Ворсклу" и "Минай", в Венгрии - за "Галадаш" и "Залаэгерсег". И вот, теперь Голодюк должен помочь "Металлисту 1925" выполнить задачу попадания в Премьер-Лигу.

Олег Голодюк, футболист "Металлиста 1925":

Для мене, я думаю, що в моїй кар'єрі це великий виклик, тому що я хочу цій команді допомогти виконати своє завдання. Зібрались амбітне керівництво, амбітний тренерський штаб, амбітна команда. І честь для мене приєднатися до цієї команди.

Перед подписанием контракта Голодюк прошел медобследование и сдал тест на коронавирус. В "Металлисте 1925" он будет играть под своим любимым 32-м номером.

Вообще же на этой неделе Харьков превратился в транспортный хаб. Сразу две футбольные команды - полтавская "Ворскла" и "Днепр-1", приехав из своих городов, отправились отсюда на самолетах в теплые края - в Турцию, для подготовки к весенней части чемпионата Украины в Премьер-Лиге.

Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы":

Я вспоминаю свои сборы, я сейчас завидую этим футболистам, что их возят, стирают, одевают их. У нас, в свое время, такого никогда не было. Поля, грязь месили, замерзали, ногти слазили. Если б такое было раньше, мы бы бога благодарили.

Игор Йовичевич, главный тренер "Днепра-1":

Практично ми починаємо з нуль. Запланована індівідуальна робота, яка нам дозволяє починати специфічну роботу з першого дня зборів. Першу частину в Дніпрі в манежі працювали на штуці, і заплановане зробили. Зараз з хорошим настроєм ідем в Туреччину. Кращі умови, звичайно.

Что касается харьковских профессиональных футбольных клубов, перволиговый "Металлист 1925" пока тренируется на своей базе в Высоком и отправится в Турцию 20 февраля. Харьковский "Металл" из Второй лиги начнет подготовку к весенней части первенства в начале февраля. А последний сбор - в марте проведет в Турции.

Агентство Телевидения Новости