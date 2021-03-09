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В "Металлисте 1925" стало на одного бразильца меньше

В Металлисте 1925 стало на одного бразильца меньше

"Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!"

"Металлист 1925" сообщил на своем официальном сайте о том, что прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником Лукосам Вентурой.

Лукас стал игроком "Металлиста 1925" в августе 2019-го года. За это время он провел 34 официальных матча, в которых забил 4 гола.

Теперь единственным бразильским футболистом в "Металлисте 1925" остаётся нападающий Дерек.

Агентство Телевидения Новости

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