В «Металлисте» на просмотре футболист, выступавший за сборную Парагвая

В харьковском «Металлисте» появился еще один латиноамериканский футболист.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», первую тренировку с командой, начавшей третий сбор в турецком Белеке, провел парагвайский полузащитник Хорхе Луис Рохас Меса. Пока он находится в «Металлисте» на просмотре.

29-летний футболист, в свое время поигравший за молодежную и первую сборные Парагвая, в прошлом году выступал на родине за команду «Соль де Америка».

Ранее Хорхе Рохас также играл за парагвайские «Серро Портеньо» и «Олимпию», португальские «Белененсеш» и «Бенфику», аргентинскую «Химнасию» (Ла-Плата), а также мексиканские «Керетаро» и «Тихуану».

Агентство Телевидения Новости