Спорт
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23.01.2022 17:03
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В «Металлисте» теперь есть не только Рыбка, но и Рыбак

В «Металлисте» теперь есть не только Рыбка, но и Рыбак

На вратарской позиции в харьковском «Металлисте» теперь два спортсмена с одними и теми же буквами в фамилии.

Официальный сайт «Металлиста» сообщил о том, что контракт с харьковской командой подписал 21-летний голкипер Владислав Рыбак, последней командой которого был донецкий «Олимпик».

Рыбка получил вратарский свитер под 25-м номером.

Следует отметить, что на вратарской позиции в «Металлисте» есть также Александр Рыбка, Даниил Каневцев и Артур Денчук.

Агентство Телевидения Новости

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