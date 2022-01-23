23.01.2022 17:03
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В «Металлисте» теперь есть не только Рыбка, но и Рыбак
На вратарской позиции в харьковском «Металлисте» теперь два спортсмена с одними и теми же буквами в фамилии.
Официальный сайт «Металлиста» сообщил о том, что контракт с харьковской командой подписал 21-летний голкипер Владислав Рыбак, последней командой которого был донецкий «Олимпик».
Рыбка получил вратарский свитер под 25-м номером.
Следует отметить, что на вратарской позиции в «Металлисте» есть также Александр Рыбка, Даниил Каневцев и Артур Денчук.
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