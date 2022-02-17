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В МОЗ назвали основные симптомы «Омикрона» у детей
Одной из особенностей штамма COVID-19 «Омикрон» является то, что он очень часто поражает именно детей. Чтобы избежать серьезных последствий болезни, важно вовремя выявить заражение. В Министерстве здравоохранения Украины назвали основные симптомы «Омикрона» у детей:
резкое повышение температуры тела;
насморк или заложенность носа;
так называемое «сухое» горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей к этому добавляется ухудшение аппетита).
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