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В МОЗ назвали основные симптомы «Омикрона» у детей

В МОЗ назвали основные симптомы «Омикрона» у детей

Одной из особенностей штамма COVID-19 «Омикрон» является то, что он очень часто поражает именно детей. Чтобы избежать серьезных последствий болезни, важно вовремя выявить заражение. В Министерстве здравоохранения Украины назвали основные симптомы «Омикрона» у детей:

резкое повышение температуры тела;

насморк или заложенность носа;

так называемое «сухое» горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей к этому добавляется ухудшение аппетита).

Агентство Телевидения Новости

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