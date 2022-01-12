В Песочинском физкультурном комплексе начали монтаж колонн бассейна
Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Песочине с пристройкой бассейна началась в сентябре прошлого года в рамках Программы президента Украины «Большое строительство».
Сейчас в здании, где будет размещаться бассейн, возводят каркас, сообщает пресс-служба ХОГА
У бассейна будет две зоны: взрослая размером 25х13 м (глубина – 1,8 м) и детская – 10х6 м (глубина – от 30 до 70 см).
В бассейне установят новую систему очистки и подогрева. Также по проекту предполагается установка лифта, пандусов. А для детей с особыми потребностями планируется обустроить специальный вход в бассейн и открыть реабилитационные занятия.
Кроме этого, на втором этаже обустроят современный хореографический зал. Саму фасадную пристройку должны сделать стеклянной.
Бассейн планируют сдать в эксплуатацию уже в текущем году.