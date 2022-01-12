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12.01.2022 16:41
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В Песочинском физкультурном комплексе начали монтаж колонн бассейна

В Песочинском физкультурном комплексе начали монтаж колонн бассейна

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Песочине с пристройкой бассейна началась в сентябре прошлого года в рамках Программы президента Украины «Большое строительство».

Сейчас в здании, где будет размещаться бассейн, возводят каркас, сообщает пресс-служба ХОГА

У бассейна будет две зоны: взрослая размером 25х13 м (глубина – 1,8 м) и детская – 10х6 м (глубина – от 30 до 70 см).

В бассейне установят новую систему очистки и подогрева. Также по проекту предполагается установка лифта, пандусов. А для детей с особыми потребностями планируется обустроить специальный вход в бассейн и открыть реабилитационные занятия.

Кроме этого, на втором этаже обустроят современный хореографический зал. Саму фасадную пристройку должны сделать стеклянной.

Бассейн планируют сдать в эксплуатацию уже в текущем году.

В Песочинском физкультурном комплексе начали монтаж колонн бассейна

В Песочинском физкультурном комплексе начали монтаж колонн бассейна

В Песочинском физкультурном комплексе начали монтаж колонн бассейна

Агентство Телевидения Новости

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