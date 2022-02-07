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В Пятихатках состоялись соревнования ездовых собак (ФОТО)
В Пятихатках состоялись соревнования ездовых собак по зимним дисциплинам «Winter Dog Fest – 2022».
В фестивале приняли участие собаки ездовых пород и бездомные собаки, которые содержатся в харьковском КП «Центр обращения с животными».
Всего около 70 собак и порядка 30 спортсменов соревновались в скиджоринге (это когда собака тянет за собой спортсмена на лыжах) и буксировании нарт.
Источник: sq.com.ua
Автор: Денис Азаров
Фото: Василий Голосный
Темы: харьков
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