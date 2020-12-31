В постели с добытыми трофеями

Главный герой 2020 футбольного года «переспал» со своими призами

Польский футболист мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски разместил в социальных сетях свое фото в кровати с завоеванными в этом экстремальном году трофеями.

Левандовски в составе «Баварии» стал победителем Лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА, чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.Также Левандовски был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА и получил еще ряд индивидуальных наград.

Практически наверняка Левандовски стал бы и обладателем «Золотого мяча-2020», однако в коронавирусный год было принято решение не определять лауреата той самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

Агентство Телевидения Новости