В воскресенье состоится Харьковский полумарафон

Харьковский полумарафон состоится сегодня.

Как сообщили организаторы, в забегах смогут испытать силы как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 1 км («Family Fan Run» - семейный забег с детьми). Трасса традиционно пройдет по пр. Науки. Финишный городок будет расположен в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная».

Расписание полумарафона:

8:00 - открытие «городка соревнований»;

9:30 - старт на дистанции 21 км;

10:00 - старт на дистанции 10 км;

11:30 - награждение победителей на дистанции 10 км;

12:30 - старт на дистанции 1 км;

13:00 - награждение победителей на дистанции 21 и 1 км.

Источник: city.kharkov.ua

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