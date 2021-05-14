В Украине разрешены спортивные массовые мероприятия - МОЗ

Сейчас область, несмотря на «желтую» зону, держится на втором месте по количеству заболеваний в Украине. Первое место антирейтинга традиционно занимает Киев. Сегодня на брифинге МОЗа заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения после болезни быстрее оправиться поможет физическая активность, прогулки на свежем воздухе и обычная профилактическая зарядка. Также уже подписали документ о проведении массовых спортивных соревнований в условиях пандемии.

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины

Чи можна наразі проводити масові спортивні заходи? Так. Але з дотриманням протиепідемічних норм. Зокрема масові заходи можуть проводитися на відкритому повітрі в областях у яких невстановлені додаткові обмеження органами місцевого самоврядування. Повинні проводитися опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби, а також проведений температурний скринінг.

Участники спортивных соревнований не будут допущены к участию, если у них будет температура выше тридцати семи. Организаторы массовых спортивных мероприятий должны обеспечить контроль за соблюдением санитарных норм: а именно - дистанцией и правильно одетыми масками. Регистрироваться участники смогут только в онлайн-режиме, также будут интервалы между забегами.

Иван Третьяков, руководитель Ассоциации массового спорта

Місцева влада може проконтролювати якість проведення змагань згідно з чітко сформульованих критеріїв, і буде впевнений у тому, що це не дасть якихось додаткових сплесків захворювання в регіоні.

А между тем, в Харькове уже планируется несколько массовых спортивных соревнований: в это воскресенье пройдут забеги на короткие и длинные дистанции, а уже через неделю ожидается традиционный "Велодень".

Агентство Телевидения Новости