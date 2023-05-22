Спорт
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22.05.2023 16:25
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Відкрите тренування з брейкінгу відбулося у Харкові

Відкрите тренування з брейкінгу відбулося у Харкові

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту проводить серію відкритих спортивних тренувань.

Днями відкрите тренування з брейкінгу відбулося у школі танців «All stars». Її провели тренери Центру вуличних культур «Street culture». У рамках заходу харків’яни познайомилися з вуличними культурами та взяли участь у майстер-класі з брейкінгу. Також присутні мали змогу опанувати навички тімбілдингу.У заході взяли участь близько 40 дітей віком від 7 до 12 років. Вони отримали подарунки від Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту та Благодійного фонду «Карітас Харків».Тренери, які провели майстер-клас, отримали грамоти від директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександра Власенка.Також у проведенні заходу взяла участь благодійна організація «Всесвітній благодійний фонд «АЙРОНБІ».

Агентство Телевидения Новости

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