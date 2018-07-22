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22.07.2018 16:52
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Видео из раздевалки киевского "Динамо" после завоевания Суперкубка Украины. Шампанское от Хацкевича

Видео из раздевалки киевского Динамо после завоевания Суперкубка Украины. Шампанское от Хацкевича

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выложил для всеобщего просмотра видео, снятое клубным оператором в раздевалке команды в Одессе, после того, как динамовцы победили донецкий "Шахтер" 1:0 в матче за Суперкубок Украины и 7-й раз в своей истории стали обладателем этого трофея.

Открыть бутылку шампанского по этому поводу и устроить душ из пенного напитка выпало главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу.

На тренерском мостике это первый трофей для 44-летнего Хацкевича, завоеванный с "Динамо", где он провел свои лучшие годы своей футбольной карьеры, будучи игроком.


Агентство Телевидения Новости

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