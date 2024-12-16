Викладач-пенсіонер Харківського політеху став шестиразовим рекордсменом світу з гирьового спорту

Старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» Юрій Васильєв встановив відразу шість світових рекордів на чемпіонаті Європи з гирьового спорту.

Про це повідомляє Kharkiv Sport City.

У своїй віковій категорії талановитий педагог та відомий спортсмен Харківського Політеху виборов золоті медалі у шістьох номінаціях цього престижного турніру.

Відзначимо, що Юрій Костянтинович Васильєв, який має прекрасну фізичну форму у свої 77 років, працює на кафедрі фізвиховання ХПІ вже понад тридцять років.

Змагання відбулися у грудні у місті Пескара (Італія). В них взяли участь 226 спортсменів із 14 країн. Збірна України, яку представляв 21 атлет, посіла на чемпіонаті 2 місце.

Агентство Телевидения Новости