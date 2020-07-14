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Сегодня 17:50
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Вместо рукопожатия постукивание ракетками. Свитолина вышла в финал

Вместо рукопожатия постукивание ракетками. Свитолина вышла в финал

В теннисе вместо официальных турниров пока проводятся выставочные. В одном из них борьбу за победу ведет первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина.

Свитолина выступает на выставочном травяном турнире в Берлине под названием Bett1 Aces.

Элина добралась уже до финала.

Сегодня в полуфинале Свитолина в двух сетах победила Анастасию Севастову из Латвии - 7:6, 6:3.

По завершении матча соперницы вместо еще недавно традиционного рукопожатия обменялись приветствием ракетками.


Агентство Телевидения Новости

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