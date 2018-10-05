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Во время третьей промо-встречи Уайлдера с Фьюри у Уайлдера сдали нервы

Во время третьей промо-встречи Уайлдера с Фьюри у Уайлдера сдали нервы

Встречей в в Лос-Анджелесе завершился трехдневный пресс-тур чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и претендента на титул британца Тайсона Фьюри. Эта встреча оказалась наиболее жесткой. И, похоже, Уайлдер был готов на самом деле бить лицо Фьюри.

В ходе традиционного обмена "любезностями" боксеры сначала близко-близко приблизились друг к другу. Затем, фактически одновременно, оттолкнули один другого. А после Уайлдер по-настоящему рассвирипел и был готов броситься на Фьюри с кулаками. Но большое количество людей, находившихся рядом, не допустило, чтобы дело дошло до драки.

Сам же бой состоится 1 декабря.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: бокс

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