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Вопиющее нарушение правил, которое умудрился не заметить арбитр

Вопиющее нарушение правил, которое умудрился не заметить арбитр

Как такое вообще возможно?

В третьей четверти матча регулярного чемпоината НБА между "Далласом" и "Атлантой" баскетболист "Далласа" Кристапс Порзингис вводил мяч из-за лицевой линии из-под своего кольца. По праилам, известным даже в дворовом баскетболе, Порзингис при вводе должен был отдать пас партнеру по команде. Но Порзингис почему-то взял и сам повел мяч.

Еще более удивительно, что арбитр никак не отреагировал на это вопиющее нарушение, в результате атака "Далласа" развилась и завершилась результативным попаданием в кольцо "Атланты".

Сам же матч закончился со счетом 122:116 в порльзу "Атланты".


Агентство Телевидения Новости

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