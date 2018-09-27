Воспитанник харьковского футбола Александр Гладкий сделал голевой дубль в матче Кубка Турции

В Турции со стадии 1/64 финала начался розыгрыш кубка страны. Команда "Ризеспор", за которую выступает воспитанник харьковского футбола Александр Гладкий, одержала победу, благодаря голевому чутью Гладкого.

"Ризеспор" выиграл у "Тарсуса" 2:0. При этом Гладкий сделал голевой дубль.

В одном случае Александр оказался в нужном месте и добил в ворота "Тарсуса" мяч, отлетевший от штанги. В другом - замкнул на дальней штанге навес с противоположного фланга.

Это первые голы Гладкого за "Ризеспор" в официальных матчах.





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