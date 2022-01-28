Вот это да! Шайба, попав в перекладину, раскололась надвое

Ничего себе бросок по воротам вышел.

В матче заокеанской хоккейной Лиги Онтарио между командами «Миссиссога Стилхедс» и «Норт-Бей Батальон» хоккеист «Норт-Бей» Тай Нельсон нанёс мощный бросок, после которого шайба ударилась о перекладину ворот «Миссисоги» и разломилась пополам.

Ни одна из половинок не пересекла линию ворот, потому гол не был засчитан.

Ниже — видео этого момента. Чтобы лучше понять, что и как произошло, нужно посмотреть замедленные повторы.





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