Вот это развязка. Гол на 90+9-й минуте вывел в финал

Казалось, овертайма не избежать.

Во втором полуфинальном матче розыгрыша самого престижного футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - Золотого Кубка КОНКАКАФ, который проходит в США, встретились сборные Мексики и Канады

По истечении 90 минут основного времени матча при счете 1:1 арбитр добавил 7 минут. Из-за задержек в компенсированное время дело дошло аж до 90+9-й минуты на которой футболист сборной Мексики Эктор Эррера, выступающий на клубном уровне за испанский «Атлетико» (Мадрид), хабил победный гол, принес Мексике победу 2:1 и путевку в финал.

Сборная Мексики, являющаяся действующим обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ, сыграет в финале против сборной США. Американцы в своем полуфинале победили сборную Катара – 1:0.





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