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Впечатляющее лазерное шоу на хоккейном матче

Впечатляющее лазерное шоу на хоккейном матче

В перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ на льду и трибунах появлялись завораживающие цветные картины, нарисованные лазерами

Встречались «Лос-Анджелес Кингс» и «Баффало Сейбрз».

В честь 20-летия Staples Center – домашней арены «Лос-Анджелес Кингс» было организовано грандиозное лазерное шоу. Было задействовано 642 лазера.

На шоу присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса, зафиксировавший новый мировой рекорд в категории «Самое масштабное лазерное шоу»

Остается добавить, что сам матч хозяева ледовой арены проиграли со счетом 0:3.


Агентство Телевидения Новости

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