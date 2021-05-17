Впервые в истории английской Премьер-Лиги. Вратарь забил победный гол

Бывает, что вратари бегут в конце матча в чужую штрафную площадь, чтобы спасти свою команду от поражения. Но в поединке 36-го тура английской Преьмер-Лиги "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон побежал к воротам "Вест Бромвича", когда счет был ничейным - 1:1.

Дело в том, что "Ливерпулю" очень нужна была победа, дабы не растерять шансы на борьбу за зону Лиги Чемпионов.

На 90+5 минуте "Ливерпуль" подавал угловой. Подача пришлась на голову прибежавшего Алиссона, и тот забил гол, принеся "Ливерпулю" победу - 2:1.

После гола Алиссон вознёс руки к небу. Он посвятил гол памяти своего недавно утонувшего отца.

Следует также отметить, что Алиссон стал первым вратарем в истории английской Премьер-Лиги, который забил победный гол.

"Ливерпуль" же, имея 63 очка, идет за два тура до финиша сезона в Премьер-Лиге на 5-м месте и отстает одно очко от 4-го, которое дает путёвку в Лигу Чемпионов.

Ниже видеообзоре матча "Вест Бромвич" - "Ливерпуль" подключение Алиссона в атаку и его победный гол с 1:13.





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