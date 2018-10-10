Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:57
Просмотров: 119

Вратарь чуть не погиб, ударившись головой о штангу

Вратарь чуть не погиб, ударившись головой о штангу

Жуткий эпизод произошле в матче чемпионата Португалии по футболу.

Встречались "Портимоненсе" и "Спортинг".

Вратарь "Спортинга" Роман Сален попытался в прыжке парировать удар игрока "Портимоненсе" Кёи Накадзимы.

Сален до мяча не дотянулся, зато, прыгая, врезался головой в штангу ворот и потерял сознание.

Пока футболисты "Портимоненсе" праздновали забитый гол, футболист "Спортинга" Себастьян Коатес сумел сделать так, чтобы у Салена не запал язык. После чего вратаря увезли в больницу.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

Тайсон начал восстановление после травмы, полученной в Харькове
09.10.2018 19:18    234
Тренерский штаб сборной Украины по футболу пришел с венком к обвалившемуся в Генуе мосту
09.10.2018 19:00    178
Удар плюс сальто назад. Уникальное исполнение пенальти
08.10.2018 17:05    237
Киевское "Динамо" сократило отставание от донецкого "Шахтера" в борьбе за лидерство в чемпионате Украины
08.10.2018 16:07    76
"Металлист 1925" сыграл вничью с "Рухом" из Винников
07.10.2018 14:27    120
Украинский футболист Владимир Костевич впервые забил за польский "Лех"
06.10.2018 13:57    145
Лига Европы. Ничья киевского "Динамо" и поражение полтавской "Ворсклы"
05.10.2018 12:39    125
Футболісти збірної України запрошують харків'ян на відкрите тренування
04.10.2018 08:20    155
Представлен новый главный тренер донецкого "Олимпика"
03.10.2018 16:37    164
Трудоустроился бывший главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев
03.10.2018 16:14    189
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 