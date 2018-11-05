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Вратарь футбольного клуба "Сумы" отбил пенальти головой

Вратарь футбольного клуба Сумы отбил пенальти головой

Очень необычный момент произошел в матче 16-го тура Первой лиги украинского футбола между футбольным клубом "Сумы" и командой "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней.

Футболист "Горняка-Спорта" Евгений Лозовой, родившийся, к слову, в Харькове и выступавший ранее за "Металлист" и "Гелиос", взялся на 90+1 минуте исполнять пенальти. Лозовой пробил по центру, и вратарь "Сум" Артем Штанько умудрился отбить мяч головой.

После нераелизованного Лозовым 11-метровго счет остался 2:1 в пользу "Горняка-Спорта". На 90+3 минуте "Сумы" отыгрались, и матч завершился вничью - 2:2.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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