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Вратарь, отразивший пенальти, пропустил курьезный гол

Вратарь, отразивший пенальти, пропустил курьезный гол

Голкипер сначала стал героем, затем – антигероем одного и того же матча.

В матче 21-го тура чемпионата Коста-Рики по футболу команда с названием «Лига Депортива Алахуэленсе» из города Алахуэла принимала команду «Сантос де Гуапилес» из Гуапилеса.

На 15-й минуте этого матча в ворота гостей был назначен пенальти. Взялся исполнять 11-метровый самый авторитетный футболист «Лиги Депортива Алахуэленсе» капитан команды 32-летний Джонатан Макдональд. Он пробил в угол ворот. Но великолепно сыграл голкипер «Сантоса де Гуапилеса» Дуглас Форвис Эспиноза, отразивший пенальти.

Счет 0:0 сохранялся до 79-й минуты. Штрафной удар исполнял  игрок «Лиги Депортива Алахуэленсе» Ариэль Ласситер. Он пробил низом, причем довольно слабо. Эспиноза намеревался забрать мяч в руки, но жесточайше ошибся, и мяч залетел ему между ног в ворота.

Так голкипер, отразивший пенальти, «погубил» свою команду, пропустив столь обидный гол. Этот мяч оказался единственным. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу  команды из Алахуэлы.


Агентство Телевидения Новости

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