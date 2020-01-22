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Вратарь парировал два пенальти и был удален. Полевой игрок отразил третий пенальти

Вратарь парировал два пенальти и был удален. Полевой игрок отразил третий пенальти

Уникальный случай произошел в футбольном матче третьего по силам дивизиона турецкого футбола.

Встречались "Ушакспор" и "Эргене Велимишеспор".

На 90-й минуте при счете 2:0 в пользу "Ушакспора" в ворота этой команды был назначен 11-метровый.

Вратарь "Ушакспора" Ерсин Айдын отразил пенальти, но получил желтую карточку, поскольку, по мнению арбитра, до удара покинул линию ворот. Пенальти был перебит. И вновь Ерсин Айдын его парировал, и вновь, по мнению арбитра, до удара покинул линию ворот. За это вратарь получил вторую желтую и, соответственно, красную карточку. 

После удаения голкипера в ворота стал полевой игрок "Ушакспора" Левент Агтюг. 11-метровый же был исполнен в третий раз подряд. И на сей раз уже Агтюг сумел парировать пенальти.

В итоге матч так и завешился - 2:0.


Агентство Телевидения Новости

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