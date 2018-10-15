Вратарь побжал в атаку и забил гол боковыми ножницами

Невероятный гол забит в бельгийском футболе.

В матче четвертой лиги между командами "Ольса Бракел" и "Расинг Гент".

"Расинг Гент", уступая на 90+2 минуте 1:2, получил право на угловой. В чужую штрафную площадь прибежал вратарь "Расинга" Кевин Франс и завершил розыгрыш углового голом. Причем вратарь забил, нанеся удар в падении боковыми ножницами.

В результате матч завершился вничью - 2:2.





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