25.03.2019 16:56
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Вратарь, получив по зубам, тыкнул соперника клюшкой, как ножом
Игра за гранью фола в хоккейном матче.
На последних секундах первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Аризоной" и "Нью-Йорком Айлендерз" хоккеист "Айлендерз" Брок Нельсон откровенно врезал по зубам, защищенным маской, вратарю "Аризоны" Дарси Кюмперу. Когда же истек первый период, Кюмпер попытался разобраться с Нельсоном. Причем Кюмпер не собирался драться. Он взял и нанес клюшкой колющий удар в корпус Нельсону.
Арбитр не увидел нарушений правил, и не удалил ни нападающего "Айлендерз", ни вратаря "Аризоны".
Следует еще отметить, что Кюмпер отстоял в этом матче "на ноль". "Аризона" победила 2:0.
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