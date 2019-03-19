Вратарь, потерявший сознание во время футбольного матча, выписан из больницы

Для голкипера итальянского футбольного клуба "Наполи" Давида Оспины все самое плохое уже позади.

Накануне в матче чемпионата Италии против "Удинезе" он потерял сознание, получив от соперника удар коленом в голову .

Оспина был экстренно госпитализирован.

Спустя сутки он был отпущен домой. При этом врчи заверили, что никаких проблем со здоровьем у вратаря нет. Ему лишь нужна неделя покоя.





Агентство Телевидения Новости