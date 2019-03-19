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Вратарь, потерявший сознание во время футбольного матча, выписан из больницы

Вратарь, потерявший сознание во время футбольного матча, выписан из больницы

Для голкипера итальянского футбольного клуба "Наполи" Давида Оспины все самое плохое уже позади.

Накануне в матче чемпионата Италии против "Удинезе" он потерял сознание, получив от соперника удар коленом в голову .

Оспина был экстренно госпитализирован.

Спустя сутки он был отпущен домой. При этом врчи заверили, что никаких проблем со здоровьем у вратаря нет. Ему лишь нужна неделя покоя.


Агентство Телевидения Новости

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