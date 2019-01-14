Вратарь забил гол ударом со штрафного со своей половины поля

Зрелищный эпизод, приведший ко взятию ворот, произошел в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии по футболу.

На 10-й минуте поединка между "Институтом" из Драмахоу и "Глентораном" из Белфаста вратарь "Гленторана" Элиотт Моррис взялся пробивать штрафной со своей половины поля.

После удара Морриса мяч пролетел 60 метров и... залетел в ворота "Института".

Для 37-летнего Морриса это был первый гол в карьере. Сам же матч завершился победой "Гленторана" - 2:0.





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