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Вратарь забил гол ударом со штрафного со своей половины поля
Зрелищный эпизод, приведший ко взятию ворот, произошел в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии по футболу.
На 10-й минуте поединка между "Институтом" из Драмахоу и "Глентораном" из Белфаста вратарь "Гленторана" Элиотт Моррис взялся пробивать штрафной со своей половины поля.
После удара Морриса мяч пролетел 60 метров и... залетел в ворота "Института".
Для 37-летнего Морриса это был первый гол в карьере. Сам же матч завершился победой "Гленторана" - 2:0.
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