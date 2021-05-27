Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:29
Просмотров: 159

Вратарь забил пенальти вратарю не только в финале Лиги Европы

Вратарь забил пенальти вратарю не только в финале Лиги Европы

Вот это совпадение. В один день практически одинаковые сюжеты.

В польском Гданське в финале Лиги Европы испанский "Вильярреал" выиграл серию послематчевых пенальти у английского "Манчестер Юнайтед" 11:10. При этом голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи сначала забил свой пенальти голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа, а затем Рульи парировал пенальти от де Хеа.

А тем временем в южнокорейском городе Чонджу в матче 1/8 финала Кубка Южной Кореи между местным "Чонбуком" и "Янджу" дело также дошло серии послематчевых пенальти. И когда команды исполнили по 10 пенальти счет был равным - 9:9. После чего бить 11-метровые пришлось вратарям. Голкипер "Янджу" Пак Чун Чё забил свой пенальти, затем парировал 11-метровый в исполнении вратаря "Чонбука" Ли Бом Ёна и вывел свою команду в четвертьфинал Кубка Южной Кореи.

Ниже на видео дуэль вратарей южнокорейских клубов с 1:40.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 