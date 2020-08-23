Вратаря пришлось под руки уводить с площадки

Хоккейный вратарь, потянувшись ногой за шайбой, почувствовал пронзительную боль.

В матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Колорадо" и "Далласом" голкипер "Колорадо" Филипп Грабуэр травмировася во втором периоде при счете 3:1 в пользу "Далласа". С площадки его выводили под руки. Как оказалось, у Граубэра случился рецидив травмы паха. Вратарь выбыл на неопределенный период.

Сам же матч завершился со счетом 5:3 в пользу "Далласа".





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