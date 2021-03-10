Время Месси и Роналдо уходит. Впечатляющие рекорды Холанда в Лиге Чемпионов

На место закатывающихся «звезд» мирового футбола приходят новые.

Норвежский форвард немецкой «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанд фактически вывел свою команду в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В противостоянии 1\8 финала против испанской «Севильи» первый матч завершился победой «Боруссии» 3:2, ответный – вничью 2:2. При этом Холанд сделал по голевому дублю в каждом из этих поединков.

Два мяча, забитые Холандом в ответной игре, стали для него 19-м и 20-м в Лиге Чемпионов.

Теперь 20-летний Холанд, во-первых, уже лучший бомбардир Норвегии в Лиге Чемпионов. Он обошел Оле-Гуйнара Сульшера, завершившего свою футбольную карьеру с 19-ю голами в Лиге Чемпионов; во-вторых Холанд забил 20 голов в 14-ти матчах Лиги Чемпионов. Это быстрее, чем кто-либо иной. Для сравнения, Лионель Месси забил свои первые 20 голов в самом престижном футбольном еврокубке за 40 матчей, Криштиану Роналдо – за 56; в-третьих, Холанд теперь самый молодой футболист, которому удавалось забивать в 6-ти подряд матчах Лиги Чемпионов. В день ответной игры с «Севильей» возраст Холанда составлял 20 лет и 231 день.





Агентство Телевидения Новости