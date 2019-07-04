Второй финалист женского чемпионата мира по футболу определился в овертайме

Женским футбольным сборным Швеции и Нидерландов не хватило 90 минут для выявления победителя в полуфинале чемпионата мира по футболу, близящегося к завершению во Франции.

Харьковский арбитр Екатерина Монзуль вывела в Лионе на "Стад де Лион" футболисток сборных Швеции и Нидерландов. По окончании 90 минут основного времени Монзуль зафиксировала ничью 0:0 и назначила 30-минутный овертайм, на 9-й минуте которого шведки позволили голландской полузащитнице Джеки Грунен беспрепятсвенно пробить из-за пределов штрафной площади. Мяч залетел в ворота и, как оказалось, определил финалиста.

Нидерланды победили 1:0 и вышли в финал, где встретятся со сборной США, которая накануне в первом полйфинале победила сборную Англии - 2:1.





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