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"Вы станете соучастником этой отвратительной войны" - Владимир Кличко обратился к главе МОК

Вы станете соучастником этой отвратительной войны - Владимир Кличко обратился к главе МОК

"Вы станете соучастником этой отвратительной войны". Бывший боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко обратился к главе МОК Томасу Баху, предложившему допустить к соревнованиям россиян и белорусов под нейтральным флагом и с соблюдением "строгих условий".

"Не делайте этого, иначе вы измените олимпийскому духу, - призвал Кличко. - Страна, нарушающая основные принципы международного права, не может быть легитимирована международным спортивным органом. Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит".

@dwglavnoe

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23772

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