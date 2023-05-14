У міжнародному спорті відбуваються тривожні події

Міжнародна федерація гімнастики стала однією з тих, яка не повелась на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів до змагань у статусі нейтральних спортсмені.

Бан Росії та Білорусі від FIG діє ще з березня 2022 року. Тепер федерація продовжила дискваліфікацію спортсменів ворожих країн.

Однак чомусь 13 травня новина про продовження бану Росії та Білорусі кудись зникла з офіційного сайту федерації. Переглянути новину можна було за посиланням. (https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=383797%22%20%5Ct%20%22_blank) Тепер її немає.

Крім того, 12 травня Міжнародна федерація важкої офіційно повернула до змагань росіян та білорусів у статусі нейтральних спортсменів.

Також нещодавно Міжнародна федерація дзюдо офіційно повернула їх до змагань.

Очільник французької федерації Стефан Номіс зобов'язався, що виконуватимуть рішення МОК, адже переважна більшість виступила за те, аби повернути росіян та білорусів до змагань. На його думку, ситуація у світі не повинна забирати у спортсменів країн, які воюють, спортивний інтерес та участь у змаганнях.

Але ж український міністр Гутцайт заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де є росіяни і білоруси. І тепер вони мусять сидіти вдома, поки окупанти та їх підстилки будуть завойовувати медалі. Дуже справедливо, дуже.

Джерело: https://t.me/politosua/939

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