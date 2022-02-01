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У збірній Польщі оголосили ім'я нового головного тренера: кого взяли замість Шевченка

У збірній Польщі оголосили імя нового головного тренера: кого взяли замість Шевченка

Чеслав Міхнєвіч став новим головним тренером збірної Польщі з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

52-річний Чеслав Міхнєвіч підписав контракт до кінця року з можливістю продовження. Останнім місцем роботи тренера була варшавська "Легія".

"Після багатьох розмов, аналізів і довгих роздумів я зробив вибір, яким я задоволений і вважаю його найкращим з можливих у нинішніх умовах. Тренер Міхневич переконав мене своїм конкретним планом. Наша головна мета – матчі плей-офф і, як ми обидва вважаємо, вихід на чемпіонат світу в Катарі", – сказав Цезарі Кулеша, президент Польського футбольного союзу.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.

Одним з головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі був українець Андрій Шевченко.

Источник: espreso.tv

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