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15.10.2018 20:05
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Уайлдер нокаутировал маскота, сломав челюсть живому человеку

Уайлдер нокаутировал маскота, сломав челюсть живому человеку

Во время телешоу американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер продемонстрировал силу своего удара на талисмане. При этом в наряде маскота находился обычный человек, но Уайлдер все равно решил пробить, и сделал это с возгласом: "А-а-а-а!"

Талисман от удар повалился на спину. Это был нокаут. Мужчина, исполняший функции маскота, получил перелом челюсти.

Уайлдер извинился пригласил пострадавшего на свой ближайший бой против Тайсона Фьюри.


Агентство Телевидения Новости

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