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Ударил рукой и попытался достать ногой. Дуэль взглядов перед боем Нурмагомедова с Макгрегором

Ударил рукой и попытался достать ногой. Дуэль взглядов перед боем Нурмагомедова с Макгрегором

Главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США) станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора. Соперники, наговорившие в последнее время друг другу гадостей, провели предматчевую дуэль взглядов, которая могла закончиться дракой.

Подстрекателем был Макрегор. Он сначала ударил рукой по руке Нурмагомедова. А затем попытался достать соперника ногой, однако не рассчитал дистанцию.

В конце концов все закончилось малой кровью. Точнее, пока совсем без крови. Теперь бой рассудит, кто сильнее.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: MMA, UFC

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