Уэльс – Англия: обзор ставок и превью матча ЧМ-2022

Британское дерби между валлийцами и англичанами состоится в третьем туре группового раунда на Чемпионата мира 2022. Команды представляют квартет B, где они ведут борьбу с иранцами и американцами.

Вообще, на игру Уэльс - Англия ставки целесообразнее делать уже после первых двух сыгранных матчей на турнире. Ведь положение команд в группе и кадровая ситуация напрямую повлияет на их мотивацию и шансы. И все же полезно изучить доступные опции. Для этого мы будем использовать линию надежной лицензированной и букмекерской конторы Париматч.

Информация о командах

Чтобы лучше понимать расстановку сил в паре и шансы команд, предлагаем ознакомиться с краткой информацией о них, проанализировав и используя которую можно сделать ставки на официальном сайте БК Париматч.

Уэльс

Позиция в рейтинге FIFA: 19

Лучшее выступление на ЧМ: ¼ (1958)

Результат на ЧМ-2018: -

Коэффициент Parimatch на выход в плей-офф: 2.10

Валлийцы во второй раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира. А вообще для золотого поколения Уэльса, возглавляемого Гаретом Бэйлом, это уже будет третий крупный турнир. Причем на обоих Евро команде удавалось выходить в плей-офф. И перед стартом турнира валлийцы небезосновательно ставили задачу пройти стадию группового этапа.

Англия

Позиция в рейтинге FIFA: 5

Лучшее выступление на ЧМ: чемпион (1966)

Результат на ЧМ-2018: ½ финала

Коэффициент Parimatch на выход в плей-офф: 1.04

Более 60 лет англичане пытаются выиграть крупный турнир. И в последние годы у них это почти получается – в 2018-м команда дошла до полуфинала Чемпионата мира, где долгое время вела в счете, а в 2021-м сыграла в финале Евро, где уступила только в серии пенальти Италии. Неудивительно, что перед стартом турнира букмекерская компания Париматч котировала Англию как четвертого фаворита наравне с Испанией.

Обзор коэффициенты и интересных пари

Котировки на основные исходы матча Уэльс – Англия на официальном сайте БК Париматч:

Победа валлийцев – 5.80

Ничья – 4.00

Победа англичан – 1.58

Можно ожидать, что валлийцы постараются закрыть и не пропустить много. Поэтому вполне перспективно выглядит ставка на ТМ 2.5 за 1.85.

Нельзя игнорировать тот факт, что это игра третьего тура. Parimatch постоянно обновляет коэффициенты на матч, и аккурат перед стартовым свистком котировки будут совсем другими. Это важно учитывать при размещении пари на встречу.