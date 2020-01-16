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УЄФА назвав символічну збірну 2019-го року

УЄФА назвав символічну збірну 2019-го року

УЄФА оприлюднив підсумки голосування за символічну збірну 2019 року

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Склад команди був сформований за підсумками голосування уболівальників на сайті УЄФА.

У команду року за версією вболівальників увійшли одразу семеро дебютантів, серед них гравці англійського "Ліверпуля" воротар Аліссон Беккер, захисники Трент Александер-Арнольд, Ендрю Робертсон та вінгер Садіо Мане, захисник італійського "Ювентуса" Маттейс Де Лігт, півзахисник іспанської "Барселони" Френкі Де Йонг і нападник німецької "Баварії" Роберт Левандовскі.

Також у символчну збірну ввійшли захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, хавбек англійського "Ман Сіті" Кевін Де Брюйне, нападник "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Источник: espreso.tv

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Темы: футбол

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