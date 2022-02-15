Угроза вторжения: из харьковской баскетбольной команды уехали легионеры

Из харьковской баскетбольной команды "Харьковские Соколы" уехали американские легионеры. Об этом сообщил президент клуба БК "Харьковские Соколы" Сергей Чебышев.

"Уже на матч с "Тернополем" игроки выходили нервными. Именно тогда вышло заявление президента США Джо Байдена о немедленной эвакуации американских граждан из Украины. После этого мы много общались с агентами, тренерами и представителями других команд, чтобы понимать ситуацию по всей стране. После возвращения из Тернополя встретились с нашими американскими легионерами. Попробовали их успокоить, гарантировать быстрое реагирование на ухудшение ситуации, однако те решили покинуть команду и вернуться домой", - отметил Чебышев.

По его словам, легионер из Сербии Алекс Зечевич пока продолжает работать с харьковчанами, за что они ему очень благодарны.

"Уже сейчас работаем на трансферном рынке и ищем варианты замены и усиления команды. Мы верим в покой в ​​Украине и верим в "Соколов", - добавил президент баскетбольного клуба.

БК "Харьковские Соколы" – профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в украинской Суперлиге.

С 1945 по 1950 г.г. команда Харьковского высшего авиационного инженерно-технического училища была пятикратным чемпионом Украины. В 1952 году ХВАИТ завоевали бронзовые медали на чемпионате среди вооруженных сил Советского Союза.

В 2017 году усилиями бывшего баскетбольного рефери Сергея Станиславовича Чебышева и генерал-майора Алимпиева Андрея Николаевича команду возродили на базе Харьковского национального училища Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Проведя два года в Высшей лиге Украины по баскетболу, Соколы получили право на выступление в Суперлиге, где и проводят третий сезон.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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