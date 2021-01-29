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Ужасно больно. Хоккеист остановил шайбу лицом

Ужасно больно. Хоккеист остановил шайбу лицом

Зато отвел угрозу от ворот своей команды.

В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Лос-Анджелесом" и "Миннесотой" хоккеист "Лос-Анджлеса" Шон Уолкер отбил шайбу лицом после мощного броска игрока "Миннесоты" Мэтта Думбы. Произошло это на 3-й минуте 3-го периода, когда "Ло-Анджелес" играл в меньшинстве и защищался.

Шайба разбила Уолкеру лицо, и хоккеист в этом матче уже не вышел на площадку.

Сам же матч завершился победой "Миннесоты" - 5:3.


Агентство Телевидения Новости

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